'Shell en Cosan hoogste bieders molens Tonon'

Gepubliceerd op | Views: 351

SAO PAULO (AFN/BLOOMBERG) - Raízen, een samenwerkingsverband tussen Shell en Cosan, is naar verluidt de hoogste bieder op twee ethanolmolens van het Braziliaanse suiker- en ethanolbedrijf Tonon. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden.

Raízen heeft in de daarvoor geregelde executieverkoop 823 miljoen real (248 miljoen euro) geboden op de molens in de staat São Paulo. Tonon vroeg in 2015 bescherming tegen faillissement aan. Het bod wordt volgens de bronnen later deze week door de schuldeisers beoordeeld.