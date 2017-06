KBC rondt overname in Bulgarije af

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Bulgarije

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De Belgische bank en verzekeraar KBC heeft de overname van zijn Bulgaarse branchegenoot United Bulgarian Bank (UBB) en leasingbedrijf Interlease afgerond. Dat meldde KBC woensdag.

KBC neemt de bedrijven over van National Bank of Greece. Met de overname is een bedrag van 610 miljoen euro gemoeid. KBC betaalt deze uit eigen middelen.

De Belgen waren met dochterbedrijf Cibank en verzekeraar DZI al aanwezig in Bulgarije. Het Oost-Europese land wordt door KBC als kernmarkt bestempeld. Door de overname wordt KBC in het land ook actief in ,,leasing, vermogensbeheer en factoring."