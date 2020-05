Kwartaalbericht Applied Materials stelt teleur

Gepubliceerd op | Views: 288

SANTA CLARA (AFN/RTR) - De Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials heeft zijn opbrengsten afgelopen kwartaal opgevoerd, maar minder sterk dan analisten hadden voorzien. Ook is de onderneming in verband met de coronacrisis niet met nieuwe prognoses gekomen.

De omzet steeg tot circa 4 miljard dollar in het kwartaal dat eindigde op 26 april. Dat is bijna 12 procent dan een jaar eerder. Maar analisten rekenden in doorsnee op zo'n 4,1 miljard dollar. De nettowinst steeg tegelijkertijd met 13 procent tot 755 miljoen dollar.

De resultaten lijken niet in de smaak te vallen bij beleggers. In de zogeheten nabeurshandel in New York ging het aandeel Applied Materials omlaag.