Hoger slot op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers probeerden hun aanhoudende zorgen over de economie op waarde te schatten na de stevige verliesbeurt van een dag eerder. Toch was er ook weer somber nieuws te verwerken. Er bleken afgelopen week een stuk meer Amerikanen om steun bij de overheid te hebben aangeklopt dan economen in doorsnee hadden voorzien. Ook heeft president Donald Trump opnieuw uitgehaald naar China.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 23.625,34 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2852,50 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 8943,72 punten.

De uitkeringsaanvragen kwamen vorige week uit op bijna 3 miljoen. In de afgelopen acht weken hebben in totaal al 36,5 miljoen Amerikanen bij de overheid aangeklopt voor steun om de coronacrisis door te komen. Trump verklaarde daarnaast erg teleurgesteld te zijn dat China de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet wist te voorkomen en dat de pandemie een schaduw werpt over de Amerikaans-Chinese handelsdeal. Hij zei zich niet helemaal goed meer te voelen bij de deal. Trump wil overigens niet gaan heronderhandelen.

Cisco Systems

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems, die zo'n 4,5 procent omhoog ging. Het bedrijf overtrof met zijn resultaten de verwachtingen, geholpen door de sterke vraag naar netwerkapparatuur door het vele thuiswerken bij bedrijven door de coronacrisis.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line (plus 4,4 procent) opende eveneens de boeken. Het bedrijf leed vanwege de crisis en het aan de ketting leggen van schepen een zwaar verlies in het afgelopen kwartaal, maar verklaarde wel over voldoende liquiditeit te beschikken om het nog een tijd uit te houden. Ook ziet het bedrijf nog steeds vraag naar cruises.

Apple

Er was ook overnamenieuws. Apple (plus 0,6 procent) lijft voor een onbekend bedrag de virtual reality-start-up NextVR in. Tesla (plus 1,6 procent) stond ook weer in de schijnwerpers, om uiteenlopende redenen. De maker van elektrische auto's kondigde een nieuwe prijsverlaging aan in China. Ook wil Tesla daar straks betere accu's in zijn auto's plaatsen. Daarnaast hebben politie-ambtenaren een bezoek gebracht aan de Tesla-fabriek in het Californische Fremont. De autoriteiten wilden er zeker van zijn dat in de fabriek van de automaker de gezondheidsvoorschriften worden nageleefd.

De euro was 1,0803 dollar waard tegen 1,0793 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 10 procent duurder op 27,72 euro. Brentolie kostte ruim 7 procent meer op 31,24 dollar per vat.