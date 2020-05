Zusterbedrijf van IKEA wil winkelcentra in VS openen

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: Verenigde Staten

STOCKHOLM (ANP/RTR) - Ingka Centres, een zusterbedrijf van IKEA, wil komende jaren winkelcentra in de Verenigde Staten gaan openen. Dat heeft directeur Gerard Groener laten weten. Ingka Centres heeft momenteel al 45 winkelcentra verspreid over China, Europa en Rusland die allemaal naast een woonmeubelwinkel van IKEA staan. Nederland heeft nog geen winkelcentrum van Ingka Centres.

Ingka Centres onderhandelt momenteel over de aankoop van een reeks centraal gelegen panden in meerdere grote Amerikaanse steden. Onder meer New York, Los Angeles, San Francisco en Chicago staan hoog op de wenslijst van het concern. In totaal wil Ingka Centres in liefst 45 Amerikaanse steden een winkelcentrum openen naast een IKEA. Het bedrijf zal daarmee de concurrentie aangaan met branchegenoten als Simon Property Group, General Growth Properties en het aan de beurs in Amsterdams genoteerde Unibail-Rodamco-Westfield.

Vanwege de coronacrisis zijn er meer mogelijkheden om commercieel vastgoed aan te schaffen, zegt Groener. Hij benadrukt dat kopers nu in het voordeel staan ten opzichte van de verkopers. Ingka Centres kijkt naar uiteenlopende koopmogelijkheden, zoals oude postkantoren en bestaande winkelcentra. De panden kunnen daarna worden omgebouwd, aldus het concern.

Kledingketens als Zara, H&M en UNIQLO zijn huurders in meerdere winkelcentra van Ingka Centres. Zij en andere huurders hoefden tijdens de gedwongen sluitingen vanwege het longvirus geen huur af te dragen aan de Zweedse onderneming. In april waren zo'n 15 winkelcentra van Ingka Centres dicht vanwege de pandemie.