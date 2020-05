Hoofdindex Amsterdam flink in de min

Tja, als ik het nog eens bekijk zo was het een kleine crap rally, want het waren voornamelijk de zwaar afgestrafte aandelen die omhoog schoten. Voor een keer eens niet Galapagos, Adyen, ASMI. etc. O.a. ABN AMRO, ING, Unibail, AMG, Basic Fit, BAM, AM, Aegon. Maar wel sterke beweging hoor in een uur tijd. Unibail en ING stegen gewoon 7% in een uur. Jammer als het zo blijft, want ik had eventueel e.e.a.nog wel willen oppikken op een iets diepere correctie. Dat die komt zou wel logisch zijn, maar aangezien de beurzen al jaren steeds minder logisch werken of draaien, ben ik ook niet verbaasd als dit het al weer was.