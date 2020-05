Wall Street verwerkt nieuwe cijfers werkloosheid VS

quote: Lepre Chaun schreef op 14 mei 2020 15:39:

Gewoon ongelooflijk dat AEX 3x zo lager staat als Dow.

Wat een positivisme uit de usa.

Gewoon ongelooflijk dat AEX 3x zo lager staat als Dow.Wat een positivisme uit de usa.

In Murica stonks only go up.In europe stonks only go down.Voor maximale winst: short europe en long US