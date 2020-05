Aantal WW-aanvragen VS blijft met miljoenen oplopen

De kenners denken aan 25%.



De VS had 161 mln banen en 3.5% officiele werkloosheid. Met initial jobless claims van 36.5 mln personen (bizar veel), zou de werkloosheid inmiddels circa 26% bedragen.



Wellicht dat openen van de economie tot nieuwe banen zal leiden vanaf nu. Hangt er vanaf of werkgevers de hand op de knip houden.