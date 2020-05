Parijs zou ontslagronde bij Air France-KLM steunen

quote: Abundance schreef op 14 mei 2020 12:36:

Dat worden weer "greves" , wapperen met die rode vlaggetjes....(.ipv helpen naar een andere baan )

Lees verder, dat wordt in verhouding weer , meer ontslagen bij KLM en minder bij AF, omdat men daar te bang is voor de vakbonden.Dit hadden ze in de juiste tijd moeten doen, maar zelfs toen de topman letterlijk de kleren van het lijf werden gescheurd, bleef het Franse ministerie achter de stakers staan.in de huidige situatie zal gezegd worden, dat mensen niet meer aan een andere baan kunnen komen, dus ze moeten wel bij AF blijven etc, etc..dus de grootste klappen zullen helaas weer bij KLM vallen.