EU bekijkt importheffingen op Turks staal tegen dumping

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De Europese Unie kan importheffingen gaan invoeren op staal uit Turkije omdat dit mogelijk goedkoop wordt gedumpt op de Europese markt. Brussel is bezig met onderzoek naar de praktijken.

Het onderzoek volgt op een klacht van de Europese staalbranchevereniging over de import van Turks staal onder de kostprijs in Europa. De EU had eerder al importheffingen opgelegd op staal uit bijvoorbeeld China, Rusland en Oekraïne omdat dit werd gedumpt op de Europese markt, wat schadelijk is voor Europese staalfabrikanten als ArcelorMittal en Thyssenkrupp. Zij klagen al langer over goedkoop buitenlands staal op de Europese markt.

De Europese Commissie heeft nu acht maanden de tijd om te beslissen over voorlopige importtarieven op Turks staal en veertien maanden om een besluit te nemen over definitieve heffingen, die doorgaans vijf jaar van kracht blijven.