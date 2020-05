'Olieproductie buiten OPEC-kartel stort in'

Juist US en Canada zullen moeten stoppen aangezien ze de duurste winning hebben met fracking en teerzanden. Dit is gewoon (gezonde) markt beweging. Importheffingen zouden dit kunnen veranderen maar dat zie ik weer niet zo snel gebeuren in -free market- US.



Echter Rusland, SA, Irak en Iran etc. hebben meer olie opbrengsten nodig dus zullen te snel weer meer gaan produceren. US shale is uitgeschakeld voor nu en hoe langer dit duurt hoe moeilijker het weer wordt om terug te schakelen met prijzen >45USD. Rekening hiervoor komt te liggen bij banken en aandeelhouders, helaas ook bij onze ING en ABN.