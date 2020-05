Saudi-Arabië levert minder olie aan Aziatische markt

quote: Crockett schreef op 14 mei 2020 10:48:

Olie terug naar range 40$ binnen paar maanden.

Goed onderbouwd!en de grootste onzin. Vraag naar vliegverkeer is blijvend laag de komende 1 a 2 jaar. Autovervoer zeer gering en zeevaart gaat ook snel neerwaarts.Plus de opslag zit vol, is echt niet goed voor de prijsen kijk gewoon even naar het aandeel Shell. Als uw bewering ergens op sloeg, stond de koers niet op 14 euries. Laagste punt sinds 10 jaar ofzo