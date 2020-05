Saudi-Arabië levert minder olie aan Aziatische markt

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Azië, energie, Saoedi-Arabië

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië houdt vast aan zijn eerdere belofte om de olieproductie te verlagen, als onderdeel van de afspraken met oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+). Daardoor gaan de leveringen naar bepaalde landen in Azië omlaag.

Voor minstens twaalf landen in de regio gingen de contractvolume voor de maand juni omlaag, zo meldden handelaren. Drie regionale kopers ontvangen wel wat ze vroegen. Saudi-Aramco was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

De verlagingen werden alom verwacht aangezien 's werelds grootste olie-exporteur een paar dagen geleden aankondigde dat het de productie met nog eens 1 miljoen vaten per dag zou verminderen. Die verlaging komt bovenop de toezeggingen in het kader van de OPEC + -overeenkomst. Daarbij werd ook gesproken over het beteugelen van olieleveringen aan Azië.

Prijsverhoging

Naar verluidt zouden met name kopers in China en India het moeten doen met minder leveringen. De toewijzingsaankondiging van de Saudi's is later dan normaal omdat er eerder vertraging was opgetreden bij het vrijgeven van de officiële verkoopprijzen. Voor Aziatische landen gold verrassend genoeg een prijsverhoging.

De afname van het aanbod van olie in Azië valt samen met een verbetering van de vraag. De Chinese economie komt langzaamaan weer op gang en ook de consumptie in India lijkt te herstellen.