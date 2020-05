'Intrigerende data van Kiadis'

Gepubliceerd op | Views: 767

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis deelt "intrigerende" informatie op de congressen waar het bedrijf deze maand aan aan deelneemt. Dat is althans het oordeel van analisten van KBC Securities, die reageren op de aangekondigde presentaties van Kiadis op de bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) later deze maand.

Kenners van de Belgische bank zijn vooral geïnteresseerd in de creatie van stoffen die op Naturalkillercellen (NK-cellen) lijken met behulp van bepaalde andere cellen en een nieuwe deeltjestechnologie. Die productietechnologie mondt hopelijk ook uit in vergelijkbare resultaten met NK-cellen in onderzoek naar leukemie en stamcelbehandelingen, schrijven de marktvorsers.

KBC blijft niettemin bij zijn sell-advies en koersdoel van 2 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.00 uur 4,3 procent lager op 1,80 euro.