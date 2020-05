'Verzekeraars staan voor crisisverlies van 203 miljard dollar'

Solvabiliteitsprobleem Aegon Nederland helemaal verdwenenNog niet zo lang geleden gold de Nederlandse tak van Aegon als zorgenkindje op het vlak van solvabiliteit. Dat is nu helemaal verdwenen.De solvabiliteit kwam per eind maart in Nederland uit op maar liefst 249%. Dat is fors hoger dan eind december (171%) en vorig jaar juni (152%). Nog verder terug kwam de vermogenspositie in de buurt van een kritische ondergrens. Maar daar is nu niks meer van te merken. De Nederlandse tak was afgelopen kwartaal zelfs in staat om 100 mln euro aan dividend uit te betalen aan de wereldwijde holding, waar een paar jaar geleden vanuit de holding nog een kapitaalinjectie moest worden gegeven.Voor een deel komt dit door de herverzekering van de levenportefeuille. Daarnaast profiteert de Nederlandse tak van waarde-aanpassingen vanuit Europese verzekeringsregelgeving. Verder is Aegon Nederland bevrijd van de last van de dure pensioenregeling voor eigen medewerkers, wat en positieve impact heeft op de solvabiliteit.Voor wat betreft de corona-schade had Aegon in Nederland naar eigen zeggen 9 mln aan extra claims bij reis- en inkomensverzekeringen. De verzekeraar heeft daardoor de verzekeringsvoorwaarden aangepast. Zo is het bij AOV-polissen (tijdelijk) niet mogelijk om een eigen risico van 14 dagen te kiezen, hebben alle nieuwe verzuimverzekeringen een eigen risicotermijn van tenminste dertig dagen en worden (tijdelijk) geen stoploss verzekeringen meer aangeboden.Op het vlak van nieuwe productie werd bij de ppi van Aegon voor 25 mln euro aan nieuwe contracten binnengehaald. Een negatief effect kwam van de afnemende verkoop van individuele levenpolissen; Aegon heeft dit onderdeel afgestoten. De nieuwe hypotheekproductie bedroeg in het eerste kwartaal 2,5 mrd euro. Aegon noemt dit een ‘sterke’ prestatie.