AEX over breed front omlaag

quote: Lepre Chaun schreef op 14 mei 2020 10:07:

Trump geeft voorrang aan openen economie





Trump wil de Amerikaanse economie zo snel mogelijk weer aanzwengelen omdat de VS financieel hard worden geraakt door het virus. “We willen dat op een veilige manier doen, maar wel zo snel mogelijk”, zei Trump eerder.



De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, is het daar mee eens.

Wat Trump wil boeit niet. Hij verliest met rasse schreden draagvlak, en uit polls blijkt dat Amerikanen meer waarde hechten aan de uitleg van Fauci dan van Trump. Makes you think ;)Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat Trump zichzelf afgelopen weken onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt, en het schofferen van stakeholders tot een kunst heeft verheven. Dat in een tijd dat sterk leiderschap nodig is, en niet je vriendjes blij maken met miljarden.Een wijs man zei ooit: You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. ;) Happy trading, koop eens een short af en toe.Waarzegger