Deutsche Telekom ziet beperkte impact coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 394

BONN (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Telekom heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt en zegt dat de impact van de coronacrisis op het bedrijf tot dusver beperkt is. De Duitse telecomgigant handhaaft zijn verwachtingen voor het gehele jaar.

De nettowinst steeg op jaarbasis met 2 procent tot 916 miljoen euro en de omzet klom met 2,3 procent tot 19,9 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat nam met 10 procent toe tot 6,5 miljard euro. Het bedrijf kreeg meer inkomsten uit telefoniediensten en zag groei bij het aantal breedband-klanten.

Voor dit gehele jaar rekent de onderneming op een resultaat van 25,5 miljard euro, met een stijgende omzet. Deutsche Telekom heeft inmiddels de overname van het Amerikaanse Sprint via zijn dochteronderdeel T-Mobile US afgerond. Deze overname wordt voortaan meegenomen in de resultaten.