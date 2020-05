Moederbedrijf MediaMarkt schrijft rode cijfers door lockdowns

Gepubliceerd op | Views: 852

DÜSSELDORF (AFN) - Het Duitse winkelconcern Ceconomy, onder andere eigenaar van MediaMarkt, heeft in het voorbije kwartaal een groot nettoverlies geleden. Overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus dwongen het bedrijf in maart de winkels in veel Europese landen te sluiten, waardoor er veel minder geld binnenkwam. Daar kwam een afschrijving op een belang in de Franse branchegenoot Fnac Darty bovenop.

In het tweede kwartaal van Ceconomy's gebroken boekjaar leed het bedrijf een nettoverlies van 295 miljoen euro. Een jaar eerder boekte het bedrijf nog een winst van 25 miljoen euro. De omzet daalde met 7,7 procent tot 4,6 miljard euro, waarbij onlineverkopen nog iets goedmaakten van de omzetderving in fysieke winkels.

De vijftig MediaMarkt-vestigingen in Nederland waren een lichtpuntje, doordat ze gedurende de 'intelligente lockdown' open konden blijven. De verplichting zo veel mogelijk thuis te werken was bovendien goed voor de vraag naar elektronica en andere apparatuur. Inmiddels zijn bijna alle winkels van Ceconomy weer open.

Ceconomy, tevens eigenaar van elektronicaketen Saturn, klopte wegens de crisis bij de Duitse overheid aan voor een noodkrediet. Met steun van de staatsbank KfW verkreeg het winkelbedrijf 1,7 miljard euro aan overbruggingsleningen. Als reactie op de coronacrisis heeft het bedrijf ook directe kostenbesparingen doorgevoerd, voornamelijk op het vlak van marketing en personeelskosten. Het personeelsbestand was eind maart met bijna 6 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder, tot het equivalent van 47.654 voltijdsbanen.