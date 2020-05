RWE profiteert van meer wind en inzet op hernieuwbare energie

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: energie

ESSEN (AFN) - Het Duitse energieconcern RWE heeft het eerste kwartaal van 2020 afgesloten met een hoger resultaat. Vooral het onderdeel dat gaat over de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen stuwde het resultaat. De handelstak van de onderneming had wel te lijden onder de coronacrisis door de sterk schommelende prijzen.

Het eerste kwartaal van 2020 kenmerkte zich door aanzienlijk meer opbrengsten uit windenergie. Deels omdat het meer waaide, maar ook omdat RWE meer capaciteit heeft gerealiseerd. RWE is van is van plan om tegen 2022 nog eens 5 miljard euro in duurzame energie te investeren.

Het aangepaste bedrijfsresultaat van RWE kwam uit op 1,3 miljard euro, tegen 1,1 miljard euro een jaar eerder. Bij de vergelijking is rekening gehouden met de tussentijdse deal tussen RWE en branchegenoot E.ON, die in het najaar van 2019 onderling activiteiten uitwisselden.

Voor het hele jaar houdt RWE vast aan de eerder gestelde doelen. Daarbij zal het aangepaste bedrijfsresultaat uitkomen op 2,7 miljard tot 3 miljard euro. Ook de ambitie om het dividend te verhogen naar 0,85 euro per aandeel blijft in stand.