Chemie- en farmacieconcern Merck voorzichtiger door corona

DARMSTADT (AFN/DPA) - Het Duitse chemie- en farmacieconcern Merck heeft in het eerste kwartaal hogere resultaten behaald, dankzij overnames en groei op eigen kracht. Het bedrijf is wel wat voorzichtiger geworden over de prestaties dit hele jaar vanwege de coronacrisis.

De omzet steeg met 16,7 procent tot bijna 4,4 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat klom met ruim een derde tot 1,1 miljard euro. Merck deed vorig jaar verschillende overnames. Op autonome basis was een groei van 7,6 procent te zien.

Merck denkt nu dat de omzet op eigen kracht dit jaar licht zal toenemen, terwijl eerder op een sterkere groei werd gerekend. De onderneming hanteert een omzetprognose in een bandbreedte van 16,8 miljard tot 17,8 miljard euro. In 2019 bedroeg de omzet bijna 16,2 miljard euro.

Voor het bedrijfsresultaat is de voorspelling een bedrag tussen 4,4 miljard en 4,9 miljard euro. Dit was 4,4 miljard euro vorig jaar.