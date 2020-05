Sif in exclusieve onderhandelingen over groot project

Gepubliceerd op | Views: 442

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif voert exclusieve gesprekken over de levering van 130 kiloton aan palen na 2021. Als die onderhandelingen worden omgezet in een contract, zou dat ruim een verdubbeling betekenen van het werk op de plank na 2021.

Sif, dat voornamelijk monopiles voor windparken op zee levert, maakt in zijn kwartaalupdate niet bekend met welke potentiële onderhandelingen lopen. Het orderboek voor 2021 en daarna zou inclusief de mogelijke opdracht goed zijn voor 230 miljoen kilo aan palen. Voor de rest van dit jaar heeft Sif nog orders voor 135 kiloton aan monopiles.

In de eerste drie maanden van 2020 voerde Sif de contributie, oftewel omzet min productiekosten, op tot 20,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 18,8 miljoen euro. De winstgevendheid viel wel aanzienlijk terug. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 2,7 miljoen euro, tegenover 4,1 miljoen euro een jaar eerder. Dat komt volgens Sif doordat het productietempo lager lag dan voorheen, wat deels te maken heeft met het opstarten van nieuwe projecten. Daarnaast zorgde het nieuwe coronavirus voor een lagere productiviteit, onder andere door hoger ziekteverzuim en medewerkers die terugkeerden naar hun thuisland. In heel 2020 zal de productie ook lager liggen dan Sif aanvankelijk had ingeschat.

Sif stelt dat de pandemie geen noemenswaardige impact heeft op aanbestedingen voor windparken op zee. De coronacrisis trekt daarentegen wel een zware wissel op de olie- en gasindustrie, die kampt met gekelderde prijzen. Projecten in die sector zijn daarom opgeschort.