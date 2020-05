'Openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.651

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting met verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk lager beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig na de waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell voor de economische risico's van de coronacrisis. Daarnaast wordt uitgekeken naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die later op de dag bekend worden gemaakt.

Op het Damrak openden onder meer biotechnoloog Pharming en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore de boeken. Pharming boekte in het eerste kwartaal meer omzet en winst dankzij het succes van zijn middel Ruconest, een therapie voor patiënten met erfelijk angio-oedeem. Het coronavirus heeft volgens het biotechnologiebedrijf geen invloed op de productie en distributie van Ruconest. Pharming rekent voor dit jaar op verdere groei van omzet en winst, maar waagt zich niet aan financiële details.

SBM Offshore verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar vanwege de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie door de fors lagere olieprijs en de impact van de coronacrisis. De prognose voor het bedrijfsresultaat wordt wel gehandhaafd. Ook stelt SBM goed gepositioneerd te zijn om de crisis te doorstaan en er zelfs sterker uit te komen.

Sif

Funderingsspecialist Sif kondigde in het kwartaalbericht aan exclusieve gesprekken te voeren over de levering van 130 kiloton aan palen na 2021. Als die onderhandelingen worden omgezet in een contract, zou dat ruim een verdubbeling betekenen van het werk op de plank na 2021.

Biotechnoloog Vivoryon gaf in het eerste kwartaal aanzienlijk meer uit aan onderzoek naar zijn voornaamste kandidaat-medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Die gestegen uitgaven lagen in lijn met de verwachtingen van de Duitse biotechnoloog. Doordat het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf nog geen omzet genereert, liep ook het verlies op.

Euronext

Beursuitbater Euronext profiteerde in het eerste kwartaal van de wilde koersbewegingen op de aandelenbeurzen. Daardoor werd er relatief veel gehandeld en dat stuwde de omzet van de eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Dublin en Lissabon. Ook de winst steeg flink.

Winkelvastgoedfonds Wereldhave liet weten dat al zijn winkelcentra weer open zijn. De beursgenoteerde onderneming kampte in België en Frankrijk sinds half maart met sluitingen als gevolg van de virusuitbraak, maar deze regelingen werden begin deze week versoepeld.

De euro was 1,0802 dollar waard tegen 1,0839 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 25,60 euro. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 29,54 dollar per vat.