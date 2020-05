'ABN AMRO heeft werk te doen'

Gepubliceerd op | Views: 1.222 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het bestuur van ABN AMRO moet op meerdere vlakken ingrijpen. Het succes van de nieuwe topman Robert Swaak zal daarbij afhangen van hoe overtuigend hij is richting de overheid, menen analisten van Citi. Die denken dat het aandeel ABN AMRO in de huidige marktomstandigheden het niet goed zal doen en verlagen hun advies naar neutral, waar dat eerder buy was. Ook zetten ze hun koersdoel op 6,50 euro, van de eerdere stand van 10,30 euro.

Citi rekent naar aanleiding van de kwartaalcijfers, waarbij ABN AMRO een verlies boekte, op een fors lagere winst per aandeel dit jaar. Ook zetten de marktvorsers het mes in de verwachtingen voor de drie jaren erna.

Ook RBC is minder positief geworden over ABN AMRO, maar houdt vast aan zijn sector perform advies. De argumenten om in de bank te investeren, een aantrekkelijk rendement op de investering en toenemende winstgevendheid, zijn volgens de analisten op de langere baan geschoven. Ze wijzen verder op de risico's die er voor de bank zijn, onder meer vanwege de verwachte economische krimp en de blootstelling aan de oliesector.

Het aandeel ABN AMRO sloot woensdag onderaan in de AEX-index op 6,06 euro.