Tanende iPhone-vraag raakt Foxconn

TAIPEI (AFN/BLOOMBERG) - De Taiwanese techreus Foxconn heeft het eerste kwartaal van het jaar fors minder winst gemaakt dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Met name de tanende vraag naar iPhones van Apple zaten de resultaten van Hon Hai, zoals de elektronicabouwer officieel heet, dwars. Apple is de grootst klant van Foxconn.

Onder de streep resteerde voor Foxconn over het eerste kwartaal een winst van 19,8 miljard Taiwanese dollar, omgerekend ongeveer 566 miljoen euro. Dat was fors minder dan de bijna 24 miljard Taiwanese dollar waar rekening mee werd gehouden. De omzet van Foxconn kwam uit op 1 biljoen Taiwanese dollar.

De wereldwijde zendingen van iPhones daalde in het eerste kwart van 2019 volgens schatting met 30 procent op jaarbasis. Foxconn had al eerder aangegeven zich op een bredere markt te willen richten, met onder meer de autobranche en de gezondheidszorg nu de vraag naar mobiele telefoons afneemt. Verder zitten oplopende spanningen tussen de VS en China Foxconn in de weg, aangezien de meeste fabrieken van Foxconn zich in China bevinden.