AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten dinsdag wat herstel zien, na de zware verliezen een dag eerder. De opgelaaide handelsstrijd tussen Washington en Peking bleef de gemoederen op de financiële markten bezighouden. Beleggers verwerkten daarnaast nog de kwartaalberichten van een aantal grote Europese bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 546,21 punten. De MidKap dikte 1,1 procent aan tot 761,16 punten. Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,9 procent.

Betaalbedrijf Adyen was koploper in de AEX met een winst van 2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap voerde metalengroep AMG de stijgers aan met een plus van 3,8 procent. Beursintermediair Flow Traders en vastgoedbedrijf WDP waren de enige dalers met minnen van 0,3 procent.

ThyssenKrupp

In Frankfurt leverde Bayer 2,6 procent in. Het Duitse chemieconcern moet een schadevergoeding van 2 miljard dollar betalen aan een stel dat zegt kanker te hebben gekregen door onkruidverdelger Roundup. Volkswagen klom ruim 1 procent. De autobouwer wil zijn vrachtwagen- en bussendivisie, met de merken MAN en Scania, zelfstandig naar de beurs brengen.

Het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp, dat het lopende boekjaar met verlies verwacht af te sluiten na het afblazen van de fusieplannen met Tata Steel, verloor 0,8 procent. Allianz klom 0,8 procent. De verzekeraar zag de winst afgelopen kwartaal iets stijgen. Farmaciebedrijf Merck, dat ook met cijfers kwam, daalde 1,7 procent.

Innogy

HelloFresh steeg 6 procent. De Duitse start-upinvesteerder Rocket Internet wil zijn hele belang in de maaltijdpakkettenbezorgdienst van de hand doen. Innogy, het Duitse moederbedrijf van Essent, daalde 0,3 procent na een daling van de kwartaalwinst.

In Londen steeg Vodafone ruim 1 procent, na een fors koersverlies een dag eerder. De Britse telecomreus bevestigde te snijden in het dividend om zijn schuldenberg te verkleinen.

De euro noteerde vrijwel ongewijzigd op 1,1235 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 60,90 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 70,19 dollar per vat.