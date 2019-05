Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Groot-Britannië

NEWPORT (AFN/BLOOMBERG) - De lonen van Britse werknemers zijn in het eerste kwartaal aanzienlijk opgelopen. Dat meldde het Britse statistiekbureau. De stijging van het basisloon van 3,3 procent ten opzichte van een jaar geleden was een van de sterkste in het afgelopen decennium.

Zo'n 99.000 werkzoekenden in Groot-Brittannië vonden verder een baan in het afgelopen kwartaal. Dat zorgde ervoor dat de werkloosheid tot 3,8 procent daalde, het laagste punt van de afgelopen 44 jaar. De Britse arbeidsmarkt kampt met tekorten aan personeel, waardoor werkzoekenden en werkenden om betere voorwaarden zoals een hoger salaris kunnen onderhandelen.

Het waren vooral meer vrouwen en 50-plussers die aan een baan kwamen in het vorige kwartaal. Daarnaast zijn er meer burgers uit EU-landen die in het Verenigd Koninkrijk werkten in de meetperiode. Deze hadden voornamelijk een Bulgaarse of een Roemeense achtergrond.