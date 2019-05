Nederlandse economie groeit gestaag

Gepubliceerd op | Views: 1.070

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van het jaar met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het slotkwartaal van vorig jaar. Daarmee houdt de economische groei gelijke tred met een kwartaal eerder, toen op kwartaalbasis ook 0,5 procent groei van het bruto binnenlands product werd gerealiseerd.

Dat blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die altijd circa 45 dagen na afloop van het kwartaal wordt gepubliceerd. De groei is vooral te danken aan investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en machines, aldus het statistiekbureau.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,7 procent. Daarmee is op jaarbasis duidelijk sprake van een groeivertraging. Een jaar eerder was sprake van een groei met 2,2 procent.

Consumenten

De groei van de investeringen valt volgens het CBS samen met de relatief hoge bezettingsgraad van machines en installaties in de de industrie. Verder stegen de consumentenuitgaven voor het twintigste kwartaal op rij, maar wel in een minder hard tempo. Consumenten trokken vooral de portemonnee voor het inrichten van hun woning, elektrische apparaten en diensten. Auto's waren minder in trek. Ook werd minder gas verbruikt.

Op kwartaalbasis stegen de consumentenbestedingen met 0,7 procent. Een kwartaal eerder was de groei nog 2 procent.