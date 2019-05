Engie heeft last van warmer weer

Gepubliceerd op | Views: 182

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse energieconcern Engie heeft in de eerste drie maanden de operationele winst zien dalen. Het warme winterweer, waardoor het bedrijf minder energie kon afzetten in Frankrijk was daar deels debet aan. Ook produceerde Engie minder stroom in België door problemen met de kerncentrales in dat land.

Engie haalde een brutowinst van 3,1 miljard euro, bijna 5 procent minder dan een jaar eerder. De Fransen verwachten echter de opgelopen achterstand in de rest van het jaar in te kunnen lopen.

Het matige eerste kwartaal zet druk ook topvrouw Isabelle Kocher die Engie wegstuurt van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, gereguleerde energienetwerken en energiebeheersdiensten. Het bedrijf wil de komende drie jaar de terugkerende inkomsten met 7 tot 9 procent per jaar laten groeien.