Damrak toont herstel na verliesbeurt

quote: Easyy schreef op 14 mei 2019 om 10:31:

De gehele China handelsoorlog zie ik geregeld voorbij komen. Niemand heeft het alleen over de Iran situatie...Ben heel benieuwd of dat nog impact heeft of gaat hebben.

De gehele China handelsoorlog zie ik geregeld voorbij komen. Niemand heeft het alleen over de Iran situatie...Ben heel benieuwd of dat nog impact heeft of gaat hebben.

Trump gaat de strijd verliezen met de Chinezen.Hij ziet de bui al hangen.dus wat gaat hij doen, als een gek.Wil 120.000 soldaten sturen. Dus wapen industrie moet voor impuls zorgen en zorgen dat aandacht van Amerikaanse burgers ergens anders gefocused is ipv de handels oorlog.Welke AFN gek zal kritisch een rapport schrijven over Trump of welke leider in Europa zal Trump afbranden ????Trump is bezig om oorlog te verklaren en weigert de gesprekken met de alliance (europa) te beginnen over Iran.Het is een Hitlertje geworden en iemand van Europa moet het gaan opnemen...Wie ???.VVd / Groen links ?