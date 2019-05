China laat weten het kopen van agrarische producten uit de VS,

zoals sojabonen en tarwe, stop te gaan zetten.

Bestellingen van vliegtuigbouwer Boeing worden voorlopig ook stop gezet.



Bij Boeing stapelen de problemen alleen maar op de 737 Max-vliegtuigen staan aan de grond mogen niet vliegen, en dat gaat nog zeker tot september duren.



De prijs van tarwe ging verder onderuit, na maanden goede winst voor de VS.

China is een grote importeur van Amerikaanse granen.



De prijs van koper, zette zijn daling voort.

China is de grootste importeur van ruwe koper.



Volgens Trump kunnen tarieven worden vermeden als fabrikanten hun productie van China naar elders verplaatsen.

Wilt deze man eigenlijk wel een handelverdrag met China?