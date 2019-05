KPN investeert in Fins Wirepas

Gepubliceerd op | Views: 429

ROTTERDAM (AFN) - KPN Ventures, de investeringstak van telecombedrijf KPN, steekt geld in het Finse Wirepas. Dat is een draadloos platform voor industrieel Internet of Things, zo bleek dinsdag.

KPN Ventures doet mee aan een financieringsronde van in totaal 14,4 miljoen euro. Ook Tesi en bestaande investeerders in Wirepas als ETF Partners, Inventure Fund en Vito Ventures deden daar aan mee. Het groeikapitaal wordt door Wirepas gebruikt om onder meer de internationale uitbreiding te versnellen.

Wirepas werd opgericht in 2010 en kwam voort uit uit een onderzoeksprogramma van de Tampere University. Er werken ongeveer 50 mensen in negen landen voor de onderneming.