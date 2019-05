Lagere winst en omzet voor Essent-moeder

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: energie

ESSEN (AFN) - Het Duitse energiebedrijf Innogy heeft in de eerste drie maanden van het jaar de brutowinst flink zien dalen. Het bedrijf had dat al zien aankomen, na de verkoop van zijn Tsjechische gasnetwerk en de verwachte lagere winst in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de invoering van een maximumtarief. Ook de opbrengsten van Innogy, het moederbedrijf van Essent, vielen lager uit.

De aangepaste brutowinst (ebit) van Innogy daalde met ruim een vijfde tot 964 miljoen euro. Het energiebedrijf verkocht voor ruim 11 miljard euro aan energie in de meetperiode. Dat was 1,6 procent minder dan een jaar eerder. Wel wekte Innogy iets meer stroom op uit duurzame bronnen.

Innogy, dat wordt overgenomen door E.ON, bevestigde zijn verwachtingen voor heel het jaar. De onderneming denkt dat de investeringen dit jaar wel een stuk hoger uitvallen dan in 2018.