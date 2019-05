Vodafone snijdt in dividend

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: dividend

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Vodafone snijdt in zijn uitkering aan de aandeelhouders, om zijn schuldenberg te verkleinen. Daarmee verbreekt de Britse telecomreus de belofte om het dividend te handhaven ondanks de te verwachten hogere spectrumkosten.

Vodafone heeft ook last van felle concurrentie in Spanje en Italië. Daarbij wordt de balans binnenkort flink geraakt als Vodafone activiteiten van Liberty Global overneemt. Concreet stelt Vodafone nu een dividend voor van 0,09 euro per aandeel, van ruim 0,15 euro per aandeel een jaar eerder. Topman Nick Read zei in november nog dat de uitbetaling ongewijzigd zou zijn.

De aanpassing bleek bij de presentatie van de jaarcijfers. Vodafone zette in het gebroken boekjaar een omzet in de boeken van bijna 44 miljard euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 14,1 miljard euro.