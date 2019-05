Agfa zet deel Healthcare te koop

Gepubliceerd op | Views: 260

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische Agfa-Gevaert zet een deel van zijn Healthcare-tak in de etalage. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Agfa heeft verschillende onderdelen, waaronder de medische tak Agfa Healthcare. Die maakt onder meer medische beeldvormingssystemen en informatiesystemen. De onderneming heeft daarnaast ook een grafische tak en een materialenafdeling.

Te koop staan de Hospital IT en Integrated Care, maar ook de Imaging IT-activiteiten voor zover deze nauw verbonden zijn aan Hospital IT. Dat speelt vooral in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Brazilië. Voor de andere landen blijft de tak in meerderheid bij Agfa. Het verkoopproces moet in de tweede helft van het jaar gaan lopen.

Het bedrijf zette in het eerste kwartaal overigens een omzet in de boeken van 538 miljoen euro. Dat is minder dan een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op 19 miljoen euro. Agfa kondigde halverwege 2017 aan dat het overwoog zich op te splitsen. Dat was nadat een overname van de onderneming door het Duitse CompuGroup Medical spaak was gelopen.