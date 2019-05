Gepubliceerd op | Views: 364

DEN HAAG (AFN) - Het Haagse ov-bedrijf HTM schaft 500 fietsen aan van fietsenfabrikant Accell. Financiële details over de deal werden niet gemeld.

Accell zet met deze samenwerking verder in op de zakelijke markt van fietsverhuur en mobiliteitsoplossingen. In april sloot Accell al een overeenkomst met Fletcher Hotels voor de levering van 1300 e-bikes.

Door op een Batavus-stadsfiets te springen kunnen reizigers de stad verkennen of doorkruisen in combinatie met het openbaar vervoer. De fietsen worden aangeschaft via HTM servicepartner Zilt bikes.