'Plusje voor beurs na flink verlies'

VS dreigen met nieuwe heffingen



De Verenigde Staten dreigen met importheffingen op nog eens bijna 300 miljard dollar aan Chinese goederen, nadat Beijing een heffing van maximaal 25 procent zette op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.



Eerder al dreigde de Amerikaanse president Donald Trump met heffingen op 325 miljard dollar aan Chinese goederen. Indien die doorgaan, dan zou vrijwel de gehele Chinese import belast worden door de VS.



Amerika liet weten dat deze nieuwe heffingen er mogelijk al deze zomer komen.



Trump zal de Chinese president Xi Jinping vermoedelijk eind volgende maand in Japan op een G20-top ontmoeten.