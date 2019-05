Nikkei zet verliesreeks voort

Gepubliceerd op | Views: 761

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw lager gesloten. Het was de zesde verliesbeurt op rij. Beleggers verwerkten de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar het opgelaaide handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor een negatieve stemming. Peking kondigde aan de importtarieven te verhogen op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen, als vergelding op de verhoging van de invoerheffingen door de Amerikanen

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, leverde 0,6 procent in en eindigde op 21.067,23 punten. De index bereikte tussentijds het laagste niveau sinds half februari. Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de tarievenstrijd tussen de twee grootste economieën ter wereld werden van de hand gedaan. Automakers Mazda en Subaru verloren 2,1 en 2,3 procent. Transportbedrijf Mitsui OSK Lines zakte 0,2 procent.

Nissan daalde 3 procent voorafgaand aan de publicatie van de jaarcijfers. Volgens zakenkrant Nikkei is de operationele winst van de autobouwer voor het vierde jaar op rij gezakt.

De andere Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag. De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijd 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,6 procent. De All Ordinaries in Sydney raakte 0,9 procent kwijt en de Kospi in Seoul won 0,2 procent.