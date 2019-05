Merck verkoopt meer in Azië

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Azië, biotechnologie

DARMSTADT (AFN) - Het Duitse farmacie en chemiebedrijf Merck heeft de omzet in de eerste drie maanden van het jaar opgevoerd. Het ging daarbij grotendeels om groei op eigen kracht, vooral in Azië. De onderneming bevestigt zijn verwachtingen dat de omzet en winst in het hele jaar toe zullen nemen.

De omzet van Merck kwam uit op 3,7 miljard euro, 7,5 procent hoger dan in de eerste drie maanden van 2018. Op autonome basis kwam de groei uit op 5,7 procent. Onder de streep hield het bedrijf 190 miljoen euro over, ruim minder dan de 342 miljoen euro winst van een jaar eerder. Dat wijt de onderneming aan de afwezigheid van eenmalige baten die er een jaar eerder wel waren.

Merck rekent voor heel dit jaar op een omzetgroei van tussen de 3 en 5 procent. De groei moet dan komen van de divisies Life Science en Healthcare. Bij Performance Materials voorziet het bedrijf een omzetdaling. Verwachte gunstige wisselkoerseffecten ondersteunen de omzetgroei. Voor de operationele winst denkt Merck een groei in de boeken te kunnen zetten van tussen de 10 en 13 procent.