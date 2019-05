ThyssenKrupp rekent op jaarverlies

Gepubliceerd op | Views: 221

ESSEN (AFN) - ThyssenKrupp verwacht het lopende boekjaar af te zullen sluiten met een verlies. Het Duitse staal- en industrieconcern trekt de portemonnee voor het omgooien van de organisatie, nu de beoogde fusie van zijn staalactiviteiten met de Europese staaltak van Tata Steel van de baan is. Ook worden kosten gemaakt voor de aanstaande beursgang van zijn liftendivisie.

Door het klappen van de fusie moet ThyssenKrupp noodgedwongen overstappen op een plan B. Ook loopt er nog een kartelprocedure bij de Duitse autoriteiten, waar een voorziening voor werd genomen. Het bedrijf kwam met zijn prognose bij de presentatie van de halfjaarcijfers van zijn gebroken boekjaar.

In de verslagperiode zag ThyssenKrupp de omzet met 2 procent stijgen tot 20,4 miljard euro. Vooral de liftendivisie deed goede zaken in Europa en de Verenigde Staten. Bij de staaltak en de divisie Materials Services was sprake van een omzetdaling. Onder de streep resteerde een bedrag van 59 miljoen euro, tegen 343 miljoen euro een jaar eerder.

Kosten

Onder meer de hogere kosten voor materialen en personeel zetten resultaten van het bedrijf onder druk. Verder drukten lagere staalprijzen de financiële prestaties. Ook de mindere economische prestaties wereldwijd en in het bijzonder van van de auto-industrie, werkte negatief door in de cijfers van ThyssenKrupp. Tot slot zadelde ook de lage waterstand in de rivier de Rijn het bedrijf op met logistieke hoofdbrekens.

Door de mindere prestaties van het concern, zal de kritiek op de leiding van ThyssenKrupp verder toenemen. Topman Guido Kerkhoff zette bij het klappen van de fusieplannen ook een streep door de voorgenomen opsplitsing van het bedrijf. Aandeelhouders hadden vorig jaar juist aangedrongen op die ingreep.