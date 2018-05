Investeerders zinnen op claim tegen PPG

Gepubliceerd op | Views: 650

PITTSBURGH (AFN) - De Amerikaanse verfreus PPG Industries kan mogelijk een claim van investeerders tegemoet zien. Het bedrijf, dat vorig jaar trachtte AkzoNobel in te lijven, heeft zijn cijferpublicaties over 2017 en het eerste kwartaal van 2018 ingetrokken wegens boekhoudkundige onregelmatigheden.

PPG gaf vorige maand bij zijn kwartaalbericht al aan dat 1,4 miljoen dollar onterecht niet in het eerste kwartaal was geboekt. Daarnaast moest 5 miljoen dollar aan ongespecificeerde uitgaven nog nader worden onderzocht. Dat aanvullende onderzoek was vorige week reden de cijferpublicaties in te trekken, omdat ze niet betrouwbaar geacht werden.

Het bedrijf vond geen aanwijzingen voor fraude. Een advocatenbureau bekijkt nu namens beleggers of PPG verwijtbare fouten heeft gemaakt en of investeerders aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Het aandeel zakte sinds het kwartaalbericht flink in waarde.