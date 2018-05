Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 26

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel dicht bij de slotstanden van vrijdag. Beleggers maakten zich op voor een nieuw topoverleg tussen China en de Verenigde Staten over hun handelspolitiek. President Donald Trump liet al weten het handelsverbod voor het Chinese telecombedrijf ZTE op te heffen. Dat kan goed nieuws zijn voor toeleveranciers als Google en Qualcomm.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 24.890 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg een fractie tot 2728 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,1 procent aan, tot 7412 punten.

Maandag werd bekend dat de Chinese vicepremier Liu He naar Washington afreist voor een ontmoeting op het Amerikaanse ministerie van Financiën. De tweet van Donald Trump zorgde al voor voorzichtig optimisme over die voor dinsdag geplande bijeenkomst.

Google

Alphabet levert via zijn dochteronderneming Google besturingssysteem voor mobiele apparaten Android aan ZTE en steeg 0,7 procent. Chipconcern Qualcomm levert ook aan het Chinese bedrijf en won 2,7 procent. Qualcomm krijgt binnenkort mogelijk ook meer duidelijkheid over de beoogde aankoop van zijn Nederlandse branchegenoot NXP (plus 13,2 procent). Chinese autoriteiten hebben naar verluidt hun onderzoek inzake die overnameplannen heropend.

Een andere grote samensmelting in de technologiesector lijkt te stranden. De kopieermachine- en printerfabrikant Xerox zet na fel protest van aandeelhouders een streep door een miljardenfusie met het Japanse Fujifilm. Fujifilm legt zich daar overigens niet bij neer. Xerox zakte 5,6 procent.

Tesla

Fabrikant van elektrische auto's Tesla zag een hooggeplaatste manager overstappen naar concurrent Waymo, onderdeel van Alphabet. in een uitgelekte interne memo kondigde topman Elon Musk een reorganisatie aan die de organisatie simpeler moet maken. Het aandeel stond 1,7 procent lager.

Sears stond 11 procent in de plus na aankondiging van het afstoten van het bezittingen. De ploeterende warenhuisketen hoopt daarmee het tij te kunnen keren.

MGM Resorts

Gokbedrijven profiteerden van een gerechtelijke uitspraak, waardoor Amerikaanse staten gokken op sportwedstrijden kunnen legaliseren. Caesars Entertainment en MGM Resorts stegen tot meer dan 8 procent.

De euro was 1,1967 dollar waard, tegen 1,1972 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 70,92 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer, op 78,12 dollar per vat.