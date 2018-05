VS maakt weg vrij voor gokken op sport

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Amerikanen kunnen binnenkort legaal gokken op sportwedstrijden. Een uitspraak van het Hooggerechtshof maakt de weg vrij voor legalisering door individuele Amerikaanse staten.

Alleen in Nevada, de staat van gokstad Las Vegas, is gokken op sportwedstrijden momenteel toegestaan. Amerikanen wijken nu vaak uit naar clandestiene gokbedrijven die in het buitenland zijn gevestigd. De markt voor gokken op sportwedstrijden is miljarden dollars waard.

Voor gokbedrijven is het besluit dan ook goed nieuws. Amerikaanse casino-uitbaters MGM en Caesars Entertainment profiteerden op de beurs met stijgingen tot ruim 8 procent. Ook buitenlandse bedrijven kunnen naar verwachting een graantje meepikken. Het Britse William Hill en het Canadese Stars ruiken ook geld.