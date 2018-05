Aandeelhouders geven fiat aan TKH-bestuurder

Gepubliceerd op | Views: 72 | Onderwerpen: autoindustrie

HAAKSBERGEN (AFN) - Harm Voortman is benoemd tot lid van de raad van bestuur van technologiebedrijf TKH Group. Aandeelhouders keurden zijn benoeming tijdens de aandeelhoudersvergadering in overgrote meerderheid goed. Voortman is het derde lid van de raad van bestuur naast topman Alexander van der Lof en financieel directeur Elling de Lange.

Antoon De Proft werd herbenoemd als lid van de raad van commissarissen. Daar zit hij sinds 2014 in. Vorig jaar werd hij benoemd tot voorzitter.

Ook alle andere agendapunten werden aangenomen door de aandeelhouders.