NSI geeft aandelen uit voor dividend

HOOFDDORP (AFN) - NSI geeft 109.300 nieuwe aandelen uit. De stukken worden uitgegeven om stockdividend uit te betalen.

Het vastgoedbedrijf laat weten dat ruim 40 procent van de aandeelhouders koos voor uitbetaling van het dividend in aandelen. Dat was veel meer dan er aandelen beschikbaar waren, waardoor alle aandeelhouders net geen 50 procent van hun dividend in aandelen en de rest in contanten kregen. Het dividend bedroeg 1,12 euro per aandeel.

Het totale uitstaande aandelenkapitaal van NSI bedraagt nu 18.474.298 stukken.