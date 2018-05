Gepubliceerd op | Views: 755

AMSTERDAM (AFN) - Zakaria Labyad vervolgt zijn loopbaan bij Ajax. De spelmaker van FC Utrecht heeft een vierjarig contract bij de Amsterdamse club getekend.

De komst van de 25-jarige international van Marokko was een nadrukkelijke wens van trainer Erik ten Hag, die in de winterstop FC Utrecht voor Ajax verliet. Hij is de derde aanwinst van Ajax voor het nieuwe seizoen. De nummer twee van de eredivisie legde eerder Perr Schuurs (Fortuna Sittard) en Hassane Bandé (KV Mechelen) vast.