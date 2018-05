'Couderc neemt deel taken AF-KLM over'

Gepubliceerd op | Views: 768 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Een deel van het takenpakket van topman Jean-Marc Janaillac, die zijn vertrek bij Air France-KLM heeft aangekondigd, wordt overgenomen door Anne-Marie Couderc. Zij wordt dinsdag benoemd als niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur, een functie die vergelijkbaar is die van president-commissaris, zo schrijft de Franse krant Le Figaro op basis van bronnen.

Janaillac was uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur. De dagelijkse leiding zou tijdelijk in handen komen van de topmannen van de dochterondernemingen. Air France-baas Franck Terner en KLM-hoofd Pieter Elbers zullen samen met financieel topman van het concern Frédéric Gagey die taken verdelen.

Air France-KLM gaat met hulp van een headhunter op zoek naar een definitieve vervanger. De interim-periode kan enkele maanden duren.

Loonconflict

Een slepend loonconflict bij Air France dwong Janaillac vorige week zijn vertrek aan te kondigen. Hij had zijn lot verbonden aan het uiterste loonbod, maar dat werd door de werknemers verworpen. Dinsdag, tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van het concern, treedt hij officieel terug.

Couderc stond niet op de favorietenlijstjes die circuleerden in Franse en Nederlandse media over de opvolging van Janaillac. Couderc kent het bedrijf echter goed. Ze is al sinds 2016 in dienst als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur. Daarnaast heeft ze verschillende functies gehad als bewindsvrouw in Frankrijk onder toenmalig premier Alain Juppé.

Air France-KLM stond kort voor het sluiten van de handel 0,9 procent hoger.