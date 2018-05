Het is simpel je mag veronderstellen dat de bank meer kennis heeft dan mkb. Daarom moet klant beschermd worden. Tuurlijk kunnen ze het ook fout adviseren. Maar ze verdienen altijd eraan. Laat ze 25%,van de winst of verlies op hun bordje nemen en dat vooraf vastleggen. Dan is het fair. Maar dat doen ze niet. Een paar procent commissie altijd. Dat is verdienmodel.