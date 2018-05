'ABN AMRO moet markten overtuigen'

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO moet meer doen om de markten te overtuigen dat het aan de eigen groeiverwachtingen kan voldoen. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over de bank. Volgen ING wierpen met name de hoger dan verwachte afschrijvingen een schaduw over de resultaten van de bank.

Volgens KBC, dat een koopadvies op ABN hanteert, zou de bank in staat moeten zijn om de kosten sneller naar beneden te krijgen om ook aan de eigen doelstelling van een kosten/inkomen ratio van 56 tot 58 procent tegen 2020 te voldoen. De resultaten van bank herbevestigen volgens KBC dat de bank vooruitgang boekt, maar volgens de kenners zit er meer in het vat.

Het aandeel ABN blijft volgens KBC aantrekkelijk. De bank heeft onder meer door de capaciteit om meer rendement te maken. KBC verwacht tegen het einde van het jaar dat ABN met een geste richting de aandeelhouders komt. Dat kan via een aandeleninkoopprogramma of een hoger dividend. Verder zal ABN gaan profiteren van digitale initiatieven, zo is de verwachting. Dit alles legt een fundament onder verder groei, zo is de verwachting.

Kapitaalbuffer

ING wees er op dat het operationele resultaat van ABN hoger uitviel dan verwacht, maar dat gold aan de andere kant ook voor afschrijvingen. Door de extra kosten was de kapitaalbuffer van de bank uiteindelijk minder stevig dan waar van uit werd gegaan.

Net als KBC hanteert ING een koopadvies op het aandeel. Het koersdoel bij ING bedraagt 27,50 euro. BIJ KBC is dat 29,80 euro. Het aandeel ABN AMRO was met een min van 4,6 procent tot 25,13 euro in de vroege handel veruit de sterkste daler in de AEX.