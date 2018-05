Ook financiële man in 2019 weg bij Airbus

Gepubliceerd op | Views: 469 | Onderwerpen: luchtvaart

TOULOUSE (AFN) - Bij vliegtuigbouwer Airbus vertrekt volgend jaar ook financieel directeur Harald Wilhelm. Met zijn aftreden is de wisseling van de volledige top van het Europese concern compleet. Topman Tom Enders liet eind vorig jaar al weten het na de aandeelhoudersvergadering van Airbus in april 2019 voor gezien te houden. Zijn termijn loopt dan af en hij zal deze niet verlengen.

Operationeel directeur Fabrice Brégier stapte eerder dit jaar op. Brégier was eerder in de race op de hoogste baas bij Airbus te worden, maar het bedrijf passeerde hem.

Er spelen de laatste tijd verschillende problemen bij Airbus. In het eerste kwartaal dit jaar werd onverwachts wel winst geboekt, maar even daarvoor kondigde het bedrijf nog aan minder vliegtuigen te gaan bouwen van de types A380 en A400M en de productie van de superjumbo A380 vanaf 2020 terug te brengen naar zes toestellen per jaar. Dat kost maximaal 3700 mensen hun baan. Ook speelt er nog een groot corruptieonderzoek rondom de levering van satellieten aan Kazachstan in 2010.