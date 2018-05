Chinese overname voor Philips Lighting

Gepubliceerd op | Views: 1.764 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - Philips Lighting koopt het Chinese LiteMagic Technologies, een fabrikant van armaturen en besturingssystemen voor gevelverlichting in steden. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Het in Shenzen gevestigde LiteMagic had vorig jaar een omzet van circa 32 miljoen euro. Het bedrijf blijft in eigen land actief onder zijn huidige naam. De transactie wordt waarschijnlijk in het derde kwartaal van het jaar afgerond en zal volgend jaar bijdragen aan het resultaat, aldus Lighting.